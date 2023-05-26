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Врио херсонского губернатора Сальдо объяснил, как Зеленский может завершить конфликт

Политика
Врио херсонского губернатора Сальдо объяснил, как Зеленский может завершить конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский может прекратить конфликт. Такое мнение выразил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Политик отметил, что глава государства изменился в худшую сторону после прихода к власти. Зеленский предал свою страну и народ.

«У него был шанс, и до сих пор есть шанс. Он может все изменить, если откажется от тех инструкций, которыми его накачивают (западные страны. – Прим. ред.)», – сказал Сальдо.

Врио губернатора Херсонской области добавил, что лично знаком с Зеленским.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что пик военных возможностей Украины пройден. По его словам, российские войска готовы к любому контрнаступлению.

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