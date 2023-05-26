Президент Украины Владимир Зеленский может прекратить конфликт. Такое мнение выразил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Политик отметил, что глава государства изменился в худшую сторону после прихода к власти. Зеленский предал свою страну и народ.
«У него был шанс, и до сих пор есть шанс. Он может все изменить, если откажется от тех инструкций, которыми его накачивают (западные страны. – Прим. ред.)», – сказал Сальдо.
Врио губернатора Херсонской области добавил, что лично знаком с Зеленским.
Ранее Владимир Сальдо заявил, что пик военных возможностей Украины пройден. По его словам, российские войска готовы к любому контрнаступлению.