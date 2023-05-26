Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, как должна быть организована тероборона в приграничных с Украиной областях РФ

Он предложил исходить из того, что протяженность границы одного района составляет 50-60 километров. Численность населения может варьироваться от 50 до 70 тыс. человек. Из них примерно 20 тыс. — это дети. Из оставшихся 50 тыс. человек: 25 тыс. женщин и 25 тыс. мужчин.