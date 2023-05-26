Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, как должна быть организована тероборона в приграничных с Украиной областях РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин перечислил основные условия организации территориальной обороны в приграничных регионах России.
Он предложил исходить из того, что протяженность границы одного района составляет 50-60 километров. Численность населения может варьироваться от 50 до 70 тыс. человек. Из них примерно 20 тыс. — это дети. Из оставшихся 50 тыс. человек: 25 тыс. женщин и 25 тыс. мужчин.
«Если мы выкидываем тех, кто не может шевелиться, делим даже пополам — 12,5 тысячи. 12,5 тысячи, из которых даже если 1/5 — это 2 тыс. уже на эти 50 километров, на эти позиции в принципе этого достаточно, чтобы контролировать. То есть у нас получается 50 человек на километр — ну как бы нормальная абсолютно ситуация. 50 человек на километр могут спокойно контролировать, чтобы никто из чужаков не пришел», — объяснил основатель ЧВК «Вагнер», видео с которым опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
От самой границы нужно отступить три-пять километров, чтобы до теробороны не доставало стрелковое оружие противника. Это возможно в тех местах, где нет населенных пунктов, отметил Пригожин.
«И дальше у вас должны быть распределены минометы, где-то должны появиться военные через, там, 5-7-8 километров. И вот эта 30-километровая зона, по идее, — это должна быть зона, в которой вы все имеете всегда свое оружие при себе, имеете какие-то удостоверения, распределены по своим должностям, условно, воинским, которыми вы дальше занимаетесь, и это прифронтовая зона, в которой и работает тероборона», — добавил он.
При формировании территориальной обороны также важно учитывать расположение учебных частей. Их нужно обустроить не дальше, чем в 50 километрах от места проживания бойцов. При этом продолжительность обучения должна составлять не менее трех месяцев, считает Пригожин.