Уолл-стрит в панике: госдолг США может обрушить американский рынок – Reuters

На Уолл-стрит серьезно волнуются по поводу государственного долга США, который должен быть погашен в июне: одни трейдеры избегают госдолга, а другие готовятся к тому, что их ценные бумаги окажутся под угрозой дефолта. Об этом сообщает Reuters.
Президент США Джо Байден и лидер республиканского большинства в Конгрессе Кевин Маккарти приближаются к заключению сделки, которая повысит потолок госдолга США на два года, сократив расходы по многим статьям. К 1 июня, как отмечают в Минфине США, у страны могут закончиться деньги на оплату счетов по госдолгу.
Казначейские ценные бумаги широко используются в качестве обеспечения на разных рынках. Ключевой вопрос для Уолл-стрит заключается в том, как будут относиться к облигациям, срок погашения которых истекает в следующем месяце, если сделка не будет достигнута вовремя и казначейство не сможет выплатить основную сумму долга и проценты по нему.
«Безусловно, дефолт остается отдаленной возможностью. Многие участники рынка ожидают, что Казначейство сможет продолжать оплачивать свои счета после 1 июня, поскольку оно могло бы экономить наличные другими способами, чтобы расставить приоритеты в выплатах по долгам», – отмечается в статье Reuters.
Если же понадобится отсрочка платежей по некоторым ценным бумагам, срок погашения которых истекает, то Казначейство США могло бы «помочь рынкам функционировать, продлив срок погашения».
«Если они не продлят этот срок, я действительно не знаю, что произойдет», – заявил журналистам исполнительный директор одного из брокерских центров на Уолл-стрит.
Ранее экономисты и дипломаты не поверили в противоречия американского руководства по поводу погашения госдолга, назвав прения демократов и республиканцев «цирком» и «спектаклем» для избирателей. Подробнее о том, будет ли в США дефолт и как он повлияет на мировую экономику – в нашей статье.