Уолл-стрит в панике: госдолг США может обрушить американский рынок – Reuters

Казначейские ценные бумаги широко используются в качестве обеспечения на разных рынках. Ключевой вопрос для Уолл-стрит заключается в том, как будут относиться к облигациям, срок погашения которых истекает в следующем месяце, если сделка не будет достигнута вовремя и казначейство не сможет выплатить основную сумму долга и проценты по нему.