Financial Times: страны НАТО не определились, кто будет поставлять на Украину ракеты для F-16

Союзники по Североатлантическому альянсу пока не пришли к единому мнению о том, кто будет поставлять на Украину боеприпасы типа «воздух — воздух» для истребителей F-16. Об этом на страницах издания Financial Times пишет маршал ВВС Великобритании в отставке Эдвард Стрингер.