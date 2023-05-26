Financial Times: страны НАТО не определились, кто будет поставлять на Украину ракеты для F-16

Союзники по Североатлантическому альянсу пока не пришли к единому мнению о том, кто будет поставлять на Украину боеприпасы типа «воздух — воздух» для истребителей F-16. Об этом на страницах издания Financial Times пишет маршал ВВС Великобритании в отставке Эдвард Стрингер.
По его мнению, страны НАТО могут передать Киеву американские ракеты средней дальности AMRAAM или ракеты большей дальности Meteor европейского производства. Отмечается, что оба вида боеприпасов достаточного дорогостоящие. Цена одной ракеты AMRAAM доходит до одного миллиона долларов.
Кроме того, западных союзников беспокоит возможная низкая эффективность истребителей F-16 на Украине, а также нехватка боеприпасов в странах Альянса, отметил Эдвард Стрингер.