Центробанк: зависимость экономики России от финансовой ситуации в США снижается

Зависимости российской экономики от финансовой стабильности в Соединенных Штатах идет на спад. На это указала первый зампред Центробанка РФ Ксения Юдаева.
При этом Банк России надеется, что дефолта в США не произойдет. Сейчас уже сообщается, что переговоры на эту тему идут успешно, добавил представитель регулятора.
По ее словам, волатильность на международных финрынках как таковая уже меньше воздействует на Россию, поскольку ее финансовый рынок закрыт вследствие санкций. Тем не менее, косвенные эффекты через внешние рынки проявятся, если случится «что-то уж совсем критическое».