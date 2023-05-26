Центробанк: зависимость экономики России от финансовой ситуации в США снижается

По ее словам, волатильность на международных финрынках как таковая уже меньше воздействует на Россию, поскольку ее финансовый рынок закрыт вследствие санкций. Тем не менее, косвенные эффекты через внешние рынки проявятся, если случится «что-то уж совсем критическое».