Концерн «Калашников»: ВС РФ получили первую партию модернизированных автоматов АК-12

Российская армия получила первые 100 единиц обновленных автоматов АК-12. Об этом заявил РИА Новости главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
По его словам, в настоящее время проводятся заключительные испытания модернизированного оружия. Он пояснил, что они будут завершены уже в июне текущего года.
Отметим, что новая версия АК-12 оснащена эргономичным прикладом и более удобной схемой сборки-разборки. Кроме того, в переводчике остались только два режима — одиночный выстрел и автоматический огонь.