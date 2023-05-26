Памфилова вышла на связь после сообщений СМИ о ее срочной госпитализации

Глава Центризбиркома Элла Памфилова дала комментарий после срочной госпитализации. Она пообещала выйти на работу в понедельник.
Недавно в СМИ появилась информация, что Памфилову срочно госпитализировали. У председателя ЦИК пропал голос.
Памфилова в беседе с ТАСС сообщила, что у нее ларингит, но с ней все в порядке. Также она заявила о готовности выйти на работу в понедельник.
Ранее Элла Памфилова высказалась о подготовке к выборам в новых регионах России. По ее словам, процесс проходит по плану. Сейчас практические завершено формирование участковых комиссий.