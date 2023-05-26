Появилось видео с реакцией Путина на неожиданный звонок во время его встречи в Кремле

Российскому лидеру Владимиру Путину неожиданно позвонили на кремлевский телефон во время встречи главы государства с «Деловой Россией». Соответствующая видеозапись появилась в Сети.
Президент в рамках общения решил обратиться к одному из представителей организации, но в это время раздался телефонный звонок, который прервал Путина.
«Москва, Кремль. Но мы пропустим этот звонок», — сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о намерении провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным в «подходящее время».