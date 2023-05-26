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MWM: уничтожение ЗРК Patriot российскими ракетами «Кинжал» показало слабое место США в Тихом океане

Армия
MWM: уничтожение ЗРК Patriot российскими ракетами «Кинжал» показало слабое место США в Тихом океане

Ликвидация зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВС РФ на Украине показало уязвимость позиций США в Тихом океане. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

Аналитики отметили, что в указанном регионе располагается большое количество ЗРК Patriot. По их словам, в это же время на вооружении у Северной Кореи есть боеприпасы, сравнимые по характеристикам с «Кинжалами».

Они могут сыграть не последнюю роль в сдерживании действий Вашингтона в Тихоокеанском регионе. В случае конфликта Пхеньян сможет нанести американской стороне серьезный удар.

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