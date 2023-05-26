Минфин РФ поддержал идею о размещении на бирже выкупаемых акций зарубежных фирм

Руководство Министерства финансов РФ согласилось с инициативой Центробанка о введении обязательства по размещению на бирже части ценных бумаг компаний, выкупаемых у уходящих из страны нерезидентов, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Представитель ведомства во время участия в пятом съезде Ассоциации банков РФ уточнил, что высказывает совместную позицию двух органов. При этом, вышеуказанное решение не будет распространяться на акции, сделки с которыми уже были завершены.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает за обязательное размещение на бирже части акций уходящих компаний при их выкупе у нерезидентов. Сейчас он обсуждает этот вопрос с правительством.