Подоляка назвал странным видео с «воскресшим» главкомом ВСУ Залужным

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ближайшее время вряд ли сможет вернуться к серьезной работе. Такое мнение высказал журналист и военный блогер Юрий Подоляка.
Ранее Киев распространил видео, на котором впервые с начала мая появляется Залужный, который благодарит украинцев за поддержку. При этом Подоляка отмечает, что внешний вид и поведение украинского военачальника вызывает множество вопросов.
«Очевидно, что с ним что-то не так: он себя ведет не совсем естественно. Жара — а он в теплой куртке. То есть, все говорит о том, что все-таки что-то там было», — сказал журналист.
Подоляка не исключает, что Валерий Залужный все же был ранен и три недели понадобились для того, чтобы привести его в соответствующее состояние, позволяющее позировать перед камерами.