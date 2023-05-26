NetEase: РФ вынесла суровое предупреждение Польше после новости об истребителях F-16

При этом власти Польши неоднократно заверяли, что не готовы передавать Украине собственные истребители F-16. Однако на прошлой неделе, 19 мая, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена не будет препятствовать поставкам самолетов этого типа в Киев из-за постоянного давления со стороны Конгресса и других стран.