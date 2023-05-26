NetEase: РФ вынесла суровое предупреждение Польше после новости об истребителях F-16

Россия сделала серьезное предупреждение Польше, которая на днях заявила о готовности начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Как обратили внимание эксперты китайского издания NetEase, в Москве указали, что если Киев получит западное ядерное оружие, то РФ придется нанести превентивный удар.
Ранее польский министр национальной обороны Мариуш Блащак по итогам встречи глав оборонных ведомств стран НАТО предложил включить обучение пилотов ВСУ на самолетах F-16 в соответствующую миссию ЕС, которая ведется в республике. Конкретных сроков начала такой подготовки вице-премьер не назвал, но пообещал проинформировать о подробностях.
При этом власти Польши неоднократно заверяли, что не готовы передавать Украине собственные истребители F-16. Однако на прошлой неделе, 19 мая, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена не будет препятствовать поставкам самолетов этого типа в Киев из-за постоянного давления со стороны Конгресса и других стран.
На этом фоне замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что F-16 станут для Москвы законной целью, если будут поставлены Западом на Украину для боев в СВО. По мнению китайских аналитиков, предупреждения России вполне оправданы, ведь Киев может попытаться использовать американские истребители для нанесения ударов вглубь территории РФ.
«Соединенные Штаты и Запад в целом пресекли красную черту. Материковая часть России снова оказалась под угрозой. Если она не предпримет никаких контрмер, то помощь Украине будет увеличиваться снова и снова. Поэтому Россия в ответ вынесла Польше суровое предупреждение», — отреагировали авторы статьи.
Так, в частности, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Киев получит ядерное оружие, то Москва будет вынуждена нанести превентивный удар. По его мнению, Запад совершенно не осознает возможности такого развития событий, но до этого «дойдет при определенных условиях».