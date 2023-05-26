Baijiahao: Захаровой удалось вывести США из себя с помощью короткой шутки

Шуточное замечание официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможном дефолте в США привело американское руководство в ярость. Это заметили обозреватели Baijiahao.
Дипломат сравнила обещания главы государства Джо Байдена не допустить подобного сценария со сказкой «Королевство кривых зеркал», передает «ПолитРоссия». По ее словам, все осознают, что траты Вашингтона превышают его доходы, а сам «банкет обеспечен наличием печатного станка и военных баз».
«Слова Захаровой вызвали волну возмущения», — констатировали колумнисты.
Как сообщалось ранее, 1 июня 2023 года в США может наступить дефолт по госдолгу, если местные власти не достигнут соответствующего соглашения. Об этом предупредила американский министр финансов Джанет Йеллен.