Baijiahao: Захаровой удалось вывести США из себя с помощью короткой шутки

Дипломат сравнила обещания главы государства Джо Байдена не допустить подобного сценария со сказкой «Королевство кривых зеркал», передает «ПолитРоссия». По ее словам, все осознают, что траты Вашингтона превышают его доходы, а сам «банкет обеспечен наличием печатного станка и военных баз».