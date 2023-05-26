Срочное выдвижение армии Сербии к границе с Косово. Главное

Министр обороны Сербии Милош Вучевич в соцсетях подтвердил максимальную боеготовность и срочное выдвижение армии к границе с самопровозглашенным Косово. Президент страны Александр Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в этом регионе.
«Президент Сербии и верховный главнокомандующий наших вооруженных сил Александр Вучич подписал приказ о поднятии боеготовности подразделений армии Сербии на наивысший уровень и приказал срочное движение в сторону административной линии с Косово и Метохией», — пишет издание «Вечере новости».
Что произошло
По информации портала Kosovo online, в пятницу, 26 мая, сербские граждане вышли на акции протеста к муниципалитетам Лепосавича, Зубин-Потока и Звечана на севере Косово. Издание Nezavisne также сообщает о митингах у администрации Косовска-Митровица.
Очевидцы отмечают, что сербы не хотели пускать в правительственные здания косовоалбанских силовиков и чиновников. Судя по данным Nezavisne, собрались десятки сербов, занятых во временных органах этих муниципалитетов. На места прибыли более десятка сотрудников спецназа.
Правоохранительные органы применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Насилие со стороны полицейских в отношении сербов стало шагом, после которого Вучич решил привести армию в боевую готовность, передает телеканал Kurir.
Местные СМИ утверждают, что в Лепосавиче пропала мобильная связь, а в Косовска-Митровице звучат сирены воздушной тревоги. Полиция стягивает спецтехнику к населенным пунктам, а протестующие возводят баррикады. Источники упоминают про сгоревший автомобиль.
Телеканал РТС передает, что поводом для беспорядков стало принятие присяги новыми руководителями органов самоуправления. Ранее в четырех муниципалитетах на севере Косово и Метохии состоялись выборы, которые проигнорировали сербские избиратели, в результате чего должности заняли косовские албанцы.
Партийные лидеры предупредили, что «с 1 июня сербы будут защищать себя от репрессий косовского правительства всеми доступными средствами».