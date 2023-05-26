Срочное выдвижение армии Сербии к границе с Косово. Главное

По информации портала Kosovo online, в пятницу, 26 мая, сербские граждане вышли на акции протеста к муниципалитетам Лепосавича, Зубин-Потока и Звечана на севере Косово. Издание Nezavisne также сообщает о митингах у администрации Косовска-Митровица.