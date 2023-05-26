Президент Грузии предложила ограничить права россиян в сферах здравоохранения и образования

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила ограничить россиян в правах. С таким заявлением она выступила в День независимости государства.
Саломе Зурабишвили ранее высказывалась против возобновления авиасообщения между Москвой и Тбилиси. По ее словам, в текущей ситуации Грузия изолируется от европейской перспективы.
«Поэтому непонятно, почему не введены никакие правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение и образование», — заявила она.
По мнению президента Грузии, «достоинство народа продано за сотни миллионов долларов», которые страна получает от возобновления авиасообщения. Прямые перелеты из Москвы в Тбилиси запущены впервые с 2019 года.