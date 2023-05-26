Мать трагически погибшей Дарьи Дугиной призвала обогатить философией российскую политическую жизнь

В Московском доме национальностей прошел круглый стол на тему «Наследие Дарьи Александровны Дугиной», в нем приняли участие видные российские эксперты, в том числе мать трагически погибшей журналистки Наталья Мелентьева. Она призвала обогатить философией российскую политическую жизнь, тем самым воплотив идеи дочери.