Мать трагически погибшей Дарьи Дугиной призвала обогатить философией российскую политическую жизнь

В Московском доме национальностей прошел круглый стол на тему «Наследие Дарьи Александровны Дугиной», в нем приняли участие видные российские эксперты, в том числе мать трагически погибшей журналистки Наталья Мелентьева. Она призвала обогатить философией российскую политическую жизнь, тем самым воплотив идеи дочери.
Философ Наталья Мелентьева сообщила собравшимся, что ей удалось обнаружить дневник Дарьи, который по своему содержанию достоин отдельной книги.
«Даша считала, что нужно отворить священные хранилища традиций. Она считала, что наступил момент, когда мы должны в нашу политическую жизнь, в политические программы вытащить всю философию, которую мы знаем, которую мы изучаем», — рассказала Мелентьева, ее слова приводит ФАН.
Она подчеркнула, что таким образом удастся уйти от безликости политических формул, наполнив их живым и экзистенциальным смыслом.
В свою очередь другая участница круглого стола, глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада, призвала силовые структуры РФ обеспечить надежную охрану общественным активистам, поддерживающим спецоперацию по защите Донбасса. Иначе террористические атаки, жертвами которых стали военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина, будут продолжены, предупредила руководитель российского ФБР.