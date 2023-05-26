Предупреждение Москвы проигнорировано: РФ ответила на антироссийский курс Швеции

МИД России вызвал посла Швеции Малену Мард и сообщил ей о решении выслать пять шведских дипломатов из России в ответ на высылку российских дипломатов в апреле. Кроме того, Россия закрывает свое консульство в Гетеборге, а также отзывает согласие на продолжение работы генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.