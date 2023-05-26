Предупреждение Москвы проигнорировано: РФ ответила на антироссийский курс Швеции

МИД России вызвал посла Швеции Малену Мард и сообщил ей о решении выслать пять шведских дипломатов из России в ответ на высылку российских дипломатов в апреле. Кроме того, Россия закрывает свое консульство в Гетеборге, а также отзывает согласие на продолжение работы генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге.
Эти меры стали естественным ответом на антироссийский курс, который выбрала Швеция, считает Антон Гришанов, ведущий научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России.
Он отмечает, что Москва неоднократно предупреждала Швецию о последствиях такого курса, который приводит к серьезному похолоданию в отношениях между двумя странами.
«Швеция сознательно проводила антироссийскую линию, она старается перещеголять даже отметившиеся в этом смысле страны, например, страны Прибалтики. Цель, надо полагать – в преддверии вступления в НАТО начать соответствовать навязываемому Европе Вашингтоном курсу», — объяснил специалист.
Однако в прошлом у Швеции были и другие взгляды на отношения с Россией, напоминает Антон Гришанов. Он отмечает, что он сам имел довольно доброжелательный и профессиональный диалог со шведскими дипломатами по различным международным вопросам.
«Несмотря на то, что в Швеции всегда были сильны позиции неоатлантистского крыла, страна придерживалась принципов нейтралитета и мы сохраняли конструктивные отношения. Но с прошлого года, в том числе под американским давлением, но и по собственной инициативе Швеция наряду с Финляндией поменяла позицию. Это казалось кому-то удачным в том числе внутриполитическим ходом», — добавил Гришанов.
Как отмечает эксперт, это не помогло правительствам Швеции и Финляндии удержаться у власти.