Читатели Der Spiegel подвергли Шольца насмешкам после неожиданного заявления о Путине

Канцлер Германии Олаф Шольц, вдруг изъявивший желание снова побеседовать с президентом России Владимиром Путиным, рассмешил читателей Der Spiegel. Они не стали сдерживать эмоций и в Сети.
В ходе интервью Kölner Stadt-Anzeiger немецкий канцлер признался, что хочет вновь устроить телефонные переговоры с российским лидером. Он добавил, что планирует сделать это «в подходящий момент».
«Ни один генеральный директор не будет вести переговоры с каким-нибудь клерком своего конкурента», — сыронизировал один из пользователей.
По их мнению, Путин «горит желанием» контактировать с Шольцем так же, как и с главой Украины Владимиром Зеленским. В связи с этим юзеры допустили, что садиться за стол переговоров следует лишь Москве и Вашингтону. А канцлеру ФРГ в сложившейся ситуации нужно обратить внимание на экономику собственной страны.