Читатели Der Spiegel подвергли Шольца насмешкам после неожиданного заявления о Путине

По их мнению, Путин «горит желанием» контактировать с Шольцем так же, как и с главой Украины Владимиром Зеленским. В связи с этим юзеры допустили, что садиться за стол переговоров следует лишь Москве и Вашингтону. А канцлеру ФРГ в сложившейся ситуации нужно обратить внимание на экономику собственной страны.