В Сочи мужчина бросился с ножом на полицейских, которые его разбудили

Мужчина напал с ножом на полицейских в Сочи. Один из сотрудников ранен. Силовики вынуждены были применить табельное оружие, сообщает Telegram-канал СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным правоохранителей, патрульные увидели на улице Конституции СССР спящего на скамейке мужчину и подошли к нему, чтобы проверить его состояние здоровья.
Фигурант вытащил нож и стал угрожать полицейским, игнорируя требование убрать оружие и подчиниться.
В ходе потасовки правоохранитель получил ранение. Оперативники вынуждены были открыть стрельбу и ранили злоумышленника в ногу.