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В Сочи мужчина бросился с ножом на полицейских, которые его разбудили

Происшествия
В Сочи мужчина бросился с ножом на полицейских, которые его разбудили

Мужчина напал с ножом на полицейских в Сочи. Один из сотрудников ранен. Силовики вынуждены были применить табельное оружие, сообщает Telegram-канал СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, патрульные увидели на улице Конституции СССР спящего на скамейке мужчину и подошли к нему, чтобы проверить его состояние здоровья.

Фигурант вытащил нож и стал угрожать полицейским, игнорируя требование убрать оружие и подчиниться.

В ходе потасовки правоохранитель получил ранение. Оперативники вынуждены были открыть стрельбу и ранили злоумышленника в ногу.

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