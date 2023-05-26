Кедми объяснил, почему не стоит уделять большое внимание слухам о «нейтрализации» Залужного

Ранее ряд источников сообщили о том, что главком ВСУ тяжело ранен и не сможет вернуться к выполнению своих обязанностей. По мнению Кедми, Залужный не является выдающимся или незаменимым военачальником, поэтому его возможная нейтрализация не оказала бы значительного влияния на ход боевых действий на Украине.