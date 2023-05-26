Кедми объяснил, почему не стоит уделять большое внимание слухам о «нейтрализации» Залужного

Ситуация с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, который перестал появляться на публике с начала мая, не имеет решающего значения для проведения спецоперации ВС РФ. Такое мнение высказал израильский эксперт Яков Кедми.
Ранее ряд источников сообщили о том, что главком ВСУ тяжело ранен и не сможет вернуться к выполнению своих обязанностей. По мнению Кедми, Залужный не является выдающимся или незаменимым военачальником, поэтому его возможная нейтрализация не оказала бы значительного влияния на ход боевых действий на Украине.
«Один главнокомандующий ВСУ, или другой — неважно. Нейтрализовали — и нейтрализовали. Какая разница? Завтра будет другой», — сказал эксперт.
Кроме того, Кедми обратил внимание, что ответственность за происходящее на Украине будет нести президент Владимир Зеленский. В любом случае, акцент внимания на Залужном или другом украинском военачальнике будет значительно меньшим, отметил эксперт.