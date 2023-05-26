«Ответственный – Евгений Пригожин»: основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о новом проекте по защите России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о новом проекте по защите России, которым он будет руководить в составе Медиагруппы «Патриот».
Журналисты RTVI обратили внимание, что Пригожин покинул попечительский совет Медиагруппы «Патриот». Бизнесмен объяснил, что по уставу холдинга председателем совета можно быть не более четырех лет.
«В связи с тем, что у нас впереди, скорее всего, ожидается тяжелый информационный период, мы приняли решение, что ротация произойдет раньше», — заявил Пригожин в аудиозаписи, опубликованной его пресс-службой.
Было принято решение, что место председателя попечительского совета займет Аббас Джума. Журналист имеет взвешенную, мудрую и активную медийную информационную позицию. При этом с Пригожина не сняли ответственность за частичное финансирование Медиагруппы.
Более того, Джума, как его непосредственный начальник, дал предпринимателю новый проект, которым он будет активно заниматься — «ЧВК "Вагнер". Второй фронт».
«Родина нуждается в защите, в том числе от тех, кто пытается населению заморочить головы и рассказать о том, что у нас все идеально, тем самым помогая врагу нас расслабленных, заплывших жиром победить. И мы будем с этим бороться. Поэтому ждите следующих шагов «ЧВК "Вагнер". Второй фронт», ответственный за проект – Евгений Пригожин», — добавил бизнесмен.
Ранее глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил, что в попечительский совет добавляются четыре новых члена — журналист ФАН Аббас Джума, социолог Максим Шугалей, журналист RT Константин Придыбайло и военкор ФАН Александр Яремчук.