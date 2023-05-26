Политолог Мамедова: встреча Алиева и Пашиняна в Москве стала ударом для Запада

Выбор Москвы в качестве площадки для признания Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга стал большим успехом для российской дипломатии и лично президента России Владимира Путина, считает азербайджанский политолог Назакет Мамедова.
В беседе с «Политикой Сегодня» эксперт прокомментировала прошедшие трехсторонние переговоры Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда Баку был приглашен в качестве гостя, лидеры бывших советских республик совместно объявили об «историческом событии» — взаимном признании целостности территорий двух государств.
«Именно в Москве, а не в Вашингтоне или Брюсселе Армения признала территориальную целостность Азербайджана, а Карабах — его неотъемлемой частью, которая являлась яблоком раздора между сторонами конфликта с 1988-го года», — подчеркнула Мамедова.
Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не могла с 1992-го добиться таких успехов, каких Москва достигла менее чем за три года, обратила внимание политолог.
Учитывая, что стороны достигли консенсуса по главному фактору на пути к урегулированию конфликта, — признание территориальной целостности Азербайджана — согласование других пунктов мирного договора может пройти «намного легче», предположила Мамедова.
Примечательно, что для Армении и Азербайджана май стал наиболее интенсивным месяцем с точки зрения переговоров. Встречи делегаций двух сторон проходили при посредничестве США, Евросоюза, а предпоследняя состоялась при содействии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова неделю назад, 19 мая.
Мамедова на этом фоне уточнила, что для Вашингтона и Брюсселя конфликт между двумя постсоветскими странами остается средством манипуляции и инструментом обеспечения геостратегических амбиций на Южном Кавказе. Поэтому позиция России и ее роль посредника нанесли ощутимый удар по западным устремлениям, добавила собеседница издания.
«Это дает нам надежду, что в регионе будет продолжатся прочный мир и расцветание именно при поддержке России. Потому что [РФ] больше всех заинтересована в стабильности между двумя народами — азербайджанцами и армянами, которые 70 лет при советской власти, а до этого при царской России жили мирно», — оценила эксперт дальнейшие усилия РФ по урегулированию конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что «на следующей неделе» в Москве пройдет встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, не уточнив, впрочем, конкретных дат.
По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, стороны обсудят механизм пересечения границ между закавказскими республиками, в том числе осуществление пограничного и таможенного контроля.
В дальнейшем предполагается новый раунд переговоров между лидерами трех стран, однако, как отметил Оверчук, потенциальная встреча зависит от достигнутых его коллегами результатов.
Ранее «Политика Сегодня» рассказывала, как Владимиру Путину пришлось примирять Алиева и Пашиняна еще до начала встречи в трехстороннем формате.