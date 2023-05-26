Политолог Мамедова: встреча Алиева и Пашиняна в Москве стала ударом для Запада

Примечательно, что для Армении и Азербайджана май стал наиболее интенсивным месяцем с точки зрения переговоров. Встречи делегаций двух сторон проходили при посредничестве США, Евросоюза, а предпоследняя состоялась при содействии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова неделю назад, 19 мая.