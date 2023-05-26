«Я знаю, кто меня вел и освободил»: писатель Ян Таксюр рассказал, что ЧВК «Вагнер» удалось вытащить его из украинского плена

Ян Таксюр был задержан СБУ 10 марта 2022 года как «пропагандист Русского мира» — при этом основной претензией к писателю было то, что он поддерживал каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата (за свой труд писатель был награжден орденом Нестора Летописца), и критиковал раскольническую Православную церковь Украины. Несмотря на тяжелое онкологическое заболевание, его держали в заключении до августа, прежде чем освободить под крупный залог.