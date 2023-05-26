«Я знаю, кто меня вел и освободил»: писатель Ян Таксюр рассказал, что ЧВК «Вагнер» удалось вытащить его из украинского плена

После трудного переговорного процесса ЧВК «Вагнер» удалось добиться освобождения и передачи писателя и сторонника канонической Украинской православной церкви Яна Таксюра. Его удалось обменять вместе с российскими военнопленными при посредничестве компании.
Служба безопасности Украины схватила писателя еще в марте 2022 года. После продолжительного предварительного заключения 24 мая 2023 года он был осужден судом в Киеве по обвинению в «госизмене». А на следующий день был обменян усилиями российской ЧВК «Вагнер».
Видеозапись момента встречи Яна Таксюра опубликовал гендиректор российского телеканала «Спас» Борис Корчевников. На территории России его встретил среди прочих настоятель Свято-Тихвинского собора в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко, которого аналогичным образом ранее удалось освободить «вагнеровцам».
Павленко рассказал корреспондентам Федерального агентства новостей некоторые подробности о ходе освобождения Яна Таксюра. Он подчеркнул, что ЧВК «Вагнер» сыграла в этом «самую прямую роль».
«После моего освобождения ко мне обратился Борис Корчевников по вызволению Яна Ильича. Я его познакомил с людьми, которые занимались моим обменом. И в течение трех месяцев, начиная с марта 2023 года, стартовал трудный переговорный процесс у ЧВК "Вагнер". И Яна Ильича в итоге обменяли», — объяснил священник.
По его словам, переговоры с киевским режимом об освобождении Таксюра шли тяжело, и буквально за пять дней до обмена в Киеве попытались отменить обмен.
«Они начали рассказывать, что писатель отказывается и не хочет ехать, что конечно является ложью. Тем не менее харизма Евгения Викторовича преобладала, и теперь Ян Ильич вместе с нами», — рассказал Андрей Павленко.
Ян Таксюр был задержан СБУ 10 марта 2022 года как «пропагандист Русского мира» — при этом основной претензией к писателю было то, что он поддерживал каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата (за свой труд писатель был награжден орденом Нестора Летописца), и критиковал раскольническую Православную церковь Украины. Несмотря на тяжелое онкологическое заболевание, его держали в заключении до августа, прежде чем освободить под крупный залог.