Путин обозначил будущее России и Запада

Будущее есть у всех, только оно разное. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с членами «Деловой России». Он ответил на фразу о том, что у Запада нет будущего.
«Будущее есть у всех. Только оно разное», – сказал Путин.
Президент добавил, что это является ключевым вопросом. Кроме того, по его словам, у России будущее хорошее.
Ранее Владимир Путин заявил, что нельзя зацикливаться на внутреннем рынке. По его словам, это приведет к самоизоляции и потере конкурентоспособности.