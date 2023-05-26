«Создали прецедент». Финляндию беспокоит отказ от совместных военных инспекций с РФ

Финляндия не должна удивляться выходу России из соглашения о взаимных инспекциях военной инфраструктуры вблизи границы. Такой вывод сделал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.
«Мало того, что Финляндия вошла в Североатлантический альянс, так они еще сразу предложили свою территорию. <…> Тут должны разместиться военнослужащие Соединенных Штатов, а граница [с НАТО – прим. ред] увеличилась почти в два раза», — сказал он.
По мнению эксперта, в сложившейся ситуации Россия не может не предпринимать действий, направленных на укрепление своей стратегической безопасности. Такой подход вызывает негативную реакцию западных государств, поскольку они привыкли «жить за чужой счет», уверен аналитик.
«Они создали прецедент [вступление Финляндии в НАТО], и теперь нам, что, запрещается защищаться?» — удивился Кошкин.
В ответ на расширение Североатлантического альянса, заметил политолог, Россия увеличила военный контингент на северо-западном направлении. Речь идет об эшелонированной системе ПВО и создании новых военных округов, которые призваны защитить страну от угрозы со стороны Запада.
Уточним, что соглашение было подписано в 2000 году в дополнение к Венскому документу ОБСЕ – комплексу договоренностей о безопасности в Европе. Согласно бумаге, российские и финские инспектора получали возможность ежегодно проводить взаимные проверки военной инфраструктуры по обе стороны границы.
Согласно данным из открытых источников, последние официальные визиты были проведены на военных аэродромах в Лапландии и Ленинградской области. Они были приостановлены во время пандемии коронавируса и в дальнейшем не возобновлялись.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты неоднократно принимали решение об одностороннем выходе из договоров в сфере контроля над вооружениями. Он напомнил, что в 2003 году Вашингтон прекратил свое участие в советско-американском договоре по противоракетной обороне.