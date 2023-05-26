«Создали прецедент». Финляндию беспокоит отказ от совместных военных инспекций с РФ

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты неоднократно принимали решение об одностороннем выходе из договоров в сфере контроля над вооружениями. Он напомнил, что в 2003 году Вашингтон прекратил свое участие в советско-американском договоре по противоракетной обороне.