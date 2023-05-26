Военный эксперт Литовкин объяснил, как Россия «усмирит» агрессию Запада в сторону Белоруссии

Россия передала Белоруссии тактическое ядерное оружие из-за возрастающей агрессии со стороны стран Запада, в том числе Польши. Об этом в интервью с iReactor сообщил военный эксперт Виктор Литовкин.
По его словам, Минск не будет иметь никакого отношения к этому вооружению. Кроме того, использовать его он сможет после разрешения России и в только случае глобального военного конфликта.
«Нам плевать, какой будет реакция Польши. Ядерные боеголовки или ядерные бомбы размещены на территории Белоруссии, чтобы сдержать польскую агрессию в отношении Белоруссии. Не только польскую, но и натовскую агрессию», — заявил Литовкин.
Аналитик напомнил, что ядерные боеголовки находятся на территории Италии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Турции. Помимо этого, на вооружении у стран НАТО есть самолеты, способные их переносить.
Он добавил, что по этой причине Белоруссии были также переданы расчеты российских комплексов «Искандер-М». Литовкин уверен, что принятые Россией меры «усмирят» агрессию Запада.