Владимир Путин связал развитие бизнес-традиций с укреплением суверенитета России

Возрождение исторических обычаев, а также развитие новых традиций в бизнес-сфере является одним из ключевых факторов достижения стабильности и суверенитета в России, заявил президент страны Владимир Путин.
Встречаясь с членами общественной организации «Деловая Россия», он указал, что многие руководители не только берут ответственность за свой бизнес и коллектив, но также стараются помогать экономикам городов и регионов.
Путин также отметил, что большая часть отечественных предпринимателей на деле показали свое желание жить и работать в РФ. В свою очередь государство намерено продолжать работу по снижению административной нагрузки на бизнес.