Влиятельные американские СМИ начали кампанию против экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, пытаясь обрушить на нее всю мощь так называемой «культуры отмены». Политика обвиняют в работе на Россию, призывая переосмыслить годы ее правления.
The Wall Street Journal в попытках доказать, что Меркель – пророссийский «агент», пишет, что она заблокировала финансирование оборонного комплекса ФРГ и теперь Германия «не способна противостоять России» оружием.
Также Меркель упрекают в продвижении строительства газопровода «Северный поток – 2», утверждая, что из-за бывшего канцлера Германия оказалась «зависимой от импорта газа и нефти из России». То, что Германия закупала энергоресурсы еще в СССР и соответствующая инфраструктура была построена до прихода Меркель к власти, во внимание не берется.
Американские журналисты убеждают читателей, что Меркель «формировала политику НАТО» таким образом, чтобы Украину не смогли принять в военный альянс в 2008 году.
Меркель и «подельники»
За несколько дней до статьи WSJ против Меркель выступили либеральные журналисты издания Financial Times: они обвинили экс-канцлера в «дружелюбном подходе» к Москве и осудили ее за попытку создать газовый хаб из Берлина, поставив в упрек «зависимость от РФ».
В «соучастники» Меркель записали и других мастодонтов германской политики, выступавших за сотрудничество Германии с Россией вместо «порицания Кремля» – это экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и бывший министр экономики Зигмар Габриель.
Заключить с Россией «невыгодную сделку» по созданию «Северного потока» помогли российско-немецкие отношения, сохранившиеся еще со времен ГДР, уверены в Financial Times. Авторы статьи настаивают на том, что в 2000-х годах к власти должны были прийти «зеленые», а не СДПГ, а также считают неприемлемым тот факт, что благодаря Шредеру в 2018 году Германия получала около 55% всего своего газа из России.
Смена приоритетов
Российский политолог Евгения Пименова отмечает, что многие критики обвиняли Меркель в «зависимости» ФРГ от дешевого российского газа, но экс-канцлер много лет создавала образ новой Германии – «сильной и ответственной европейской державы», балансируя между обязательствами перед НАТО и национальными приоритетами.
«Сегодня германское руководство выбрало однозначный вектор развития — полную трансатлантическую солидарность, зачастую идущую вразрез с национальными интересами. В новую эпоху "после Меркель" в Германии демонтируются старые политические нарративы, связанные с принципиальным пацифизмом внешней политики ФРГ», – объяснила Пименова в статье для «Известий».
Ранее экс-президент Германии Йоахим Гаук обрушился на Меркель и Шредера за связи с Россией, подробнее – в нашей статье.