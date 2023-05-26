Запад обвиняет Меркель в работе на РФ, делая из нее персону нон грата на родине

Заключить с Россией «невыгодную сделку» по созданию «Северного потока» помогли российско-немецкие отношения, сохранившиеся еще со времен ГДР, уверены в Financial Times. Авторы статьи настаивают на том, что в 2000-х годах к власти должны были прийти «зеленые», а не СДПГ, а также считают неприемлемым тот факт, что благодаря Шредеру в 2018 году Германия получала около 55% всего своего газа из России.