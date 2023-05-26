The Telegraph: российское гиперзвуковое оружие держит в страхе стратегов НАТО

По словам Кетвилля, от российского «Циркона» у западных стратегов «по спине бегут мурашки», а аналитики сходятся во мнении, что дальнейшее развитие российских гиперзвуковых технологий приведет к тому, что ВС США окажутся беззащитными перед этим оружием.