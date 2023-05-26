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The Telegraph: российское гиперзвуковое оружие держит в страхе стратегов НАТО

Армия
The Telegraph: российское гиперзвуковое оружие держит в страхе стратегов НАТО

Новейшие российские гиперзвуковые ракеты представляют серьезную угрозу для стран НАТО, пишет обозреватель The Telegraph Гарри де Кетвилль.

«Незаметный, быстрый и маневренный, этот новый вид оружия представляет собой сложную задачу для обороны. И это только начало», — отметил он.

Гиперзвуковые ракеты ВС РФ являются серьезной угрозой для Запада, поскольку их практически невозможно перехватить. Более того, российский ВПК постоянно модернизирует и создает все больше вариантов такого вооружения.

По словам Кетвилля, от российского «Циркона» у западных стратегов «по спине бегут мурашки», а аналитики сходятся во мнении, что дальнейшее развитие российских гиперзвуковых технологий приведет к тому, что ВС США окажутся беззащитными перед этим оружием.

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