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Гагарина споет гимн России перед финалом КР по футболу в «Лужниках»

Шоу-бизнес
Гагарина споет гимн России перед финалом КР по футболу в «Лужниках»

Известная российская певица Полина Гагарина выступит перед финальным матчем Кубка России по футболу в столичных «Лужниках».

Участница «Фабрики звезд-2» Полина Гагарина исполнит российский гимн в «Лужниках» перед началом матча за Кубок России по футболу между ЦСКА и «Краснодаром». Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба РФС. Болельщиков, которые посетят заключительный матч Кубка России сезона-2022/23 в Москве, также ждет развлекательная программа.

Финал второго по значимости клубного турнира страны пройдет 11 июня. Действующим обладателем Кубка России по футболу является московский «Спартак».

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