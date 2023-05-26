Гагарина споет гимн России перед финалом КР по футболу в «Лужниках»

Известная российская певица Полина Гагарина выступит перед финальным матчем Кубка России по футболу в столичных «Лужниках».
Участница «Фабрики звезд-2» Полина Гагарина исполнит российский гимн в «Лужниках» перед началом матча за Кубок России по футболу между ЦСКА и «Краснодаром». Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба РФС. Болельщиков, которые посетят заключительный матч Кубка России сезона-2022/23 в Москве, также ждет развлекательная программа.
Финал второго по значимости клубного турнира страны пройдет 11 июня. Действующим обладателем Кубка России по футболу является московский «Спартак».