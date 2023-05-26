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Минобороны: ВС РФ уничтожили более 120 солдат ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Армия
Минобороны: ВС РФ уничтожили более 120 солдат ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 120 украинских военных, а также четыре единицы автомобильной техники на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

Отмечается, что авиация ВКС, а также артиллерия группировки «Восток» ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка Запорожской области и Новоселка в ЛНР.

Кроме того, на Херсонском направлении российская армия уничтожила до 30 солдат ВСУ, гаубицу Д-30 и САУ «Акация», уточнили в российской военном ведомстве.

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