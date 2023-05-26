Goldman Sachs: минфин США исчерпает финансовые резервы к 9 июня

Они оптимистично, с вероятностью в 80%, оценили вероятность заключения сделки о повышении лимита госдолга на государственные заимствования уже в ближайшие дни. Администрации президента Джо Байдена и республиканское большинство в палате представителей готовы прийти к общему мнению по данному вопросу.