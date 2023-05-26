Goldman Sachs: минфин США исчерпает финансовые резервы к 9 июня

Резервы министерства финансов Соединенных Штатов ко 2 июня едва будут превышать отметку в 30 млрд долларов, а к 9 июня они закончатся окончательно, прогнозируют экономисты Goldman Sachs Алек Филипс и Тим Крупа.
Они оптимистично, с вероятностью в 80%, оценили вероятность заключения сделки о повышении лимита госдолга на государственные заимствования уже в ближайшие дни. Администрации президента Джо Байдена и республиканское большинство в палате представителей готовы прийти к общему мнению по данному вопросу.
В таком случае законодатели смогут провести голосование об одобрении соглашения уже 30 мая, поскольку в понедельник в США празднуется День поминовения.