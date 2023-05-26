По слухам, Залужный либо был ликвидирован, либо серьезно ранен, но спустя несколько дней он внезапно предстал перед публикой, предположительно, здоровым. Изначально было ясно, что Залужный жив и скоро восстановится, указала Монтян. Если бы генерал действительно погиб или был серьезно ранен, не было бы никакой причины скрывать эту информацию, потому что героическая гибель или ранение на линии фронта сыграли бы в пользу киевской неонацистской пропаганды.