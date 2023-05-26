Внезапное «воскрешение»: Монтян объяснила, кого подставил Залужный своим исчезновением

Политический аналитик Татьяна Монтян высказала мнение, что главком ВСУ Валерий Залужный скрывался от западных генералов, чтобы избежать ответственности за крупное поражение ВСУ, нанесенное бойцами ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Об этом пишет портал «ПолитРоссия».
По слухам, Залужный либо был ликвидирован, либо серьезно ранен, но спустя несколько дней он внезапно предстал перед публикой, предположительно, здоровым. Изначально было ясно, что Залужный жив и скоро восстановится, указала Монтян. Если бы генерал действительно погиб или был серьезно ранен, не было бы никакой причины скрывать эту информацию, потому что героическая гибель или ранение на линии фронта сыграли бы в пользу киевской неонацистской пропаганды.
«На его место быстро назначили бы другого генерала, и те, кто реально вовлечен в эту войну в войсках и в обществе, стали бы лишь более консолидированными и злыми», — заявила политолог.
Монтян отметила, что главком ВСУ пропал из медийной плоскости, когда ЧВК «Вагнер» завершала операцию по освобождению Артемовска. Украинский главнокомандующий решил сбежать от ответственности за поражение и «спрятался в своем кабинете», в том числе от генералов НАТО, поскольку падение Бахмута является серьезным поражением для ВСУ.
Монтян полагает, что Залужный пропал как раз в тот момент, когда крупное поражение стало очевидным. Она также добавила, что вновь появившееся на публике лицо главкома ВСУ в настоящее время — не случайность, а результат деятельности киевской пропаганды, направленной на «промывание мозгов украинцам» и на сокрытие крупного поражения украинской армии.
Ранее Татьяна Монтян утверждала, что ряд западных политиков, опасаясь того, что Россия в ответ на попытку силой отнять у нее Крым применит ядерное оружие, призывают Киев отказаться от претензий на полуостров. На Украине, однако, не верят, что Москва решится на крайний шаг и поэтому не собираются отказываться от планов по возвращению Крыма.