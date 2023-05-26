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Лайма Вайкуле пригласила украинских артистов на музыкальный фестиваль в Юрмале

Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле пригласила украинских артистов на музыкальный фестиваль в Юрмале

Певица Лайма Вайкуле разослала украинским артистам приглашения на свой музыкальный фестиваль «Рандеву» в Юрмале. Мероприятие запланировано на конец июля.

По словам исполнительницы, соответствующее предложение она сделала Максу Барских, Никите Алексееву и Надежде Дорофеевой. Ранее приглашение на фестиваль получили также покинувшие Россию иноагенты Семен Слепаков✱ и Андрей Макаревич✱.

«Будет Макс Барских. Он стал старше, конечно. Певец Alekseev. Надо еще сказать про Надю Дорофееву из группы "Время и стекло". Сейчас у нее сольная карьера», — поделилась Вайкуле.

Напомним, что певица ранее неоднократно осуждала спецоперацию РФ на Украине. Впрочем от своего русскоязычного репертуара Лайма не отказалась.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
#лайма вайкуле #юрмала #Украина