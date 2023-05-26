Лайма Вайкуле пригласила украинских артистов на музыкальный фестиваль в Юрмале

По словам исполнительницы, соответствующее предложение она сделала Максу Барских, Никите Алексееву и Надежде Дорофеевой. Ранее приглашение на фестиваль получили также покинувшие Россию иноагенты Семен Слепаков✱ и Андрей Макаревич✱.