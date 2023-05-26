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В Москве задержали экс-главу ростовского ремонтного завода по делу о мошенничестве

Происшествия
В Москве задержали экс-главу ростовского ремонтного завода по делу о мошенничестве

Московские правоохранители задержали бывшего исполнительного директора Авиаприборного ремонтного завода, расположенного в Ростовской области. Гражданину вменяют семь эпизодов мошенничества при выполнении гособоронзаказа. Об этом СМИ сообщили в региональном управлении ФСБ РФ.

По версии следствия, фигурант занимался незаконной деятельностью при ремонте военной техники. Он также оказался причастен к фиктивному трудоустройству граждан в ПАО «Ростветрол». Сумму ущерба оценили в 4 млн рублей.

Ранее афериста объявили в федеральный розыск. Предварительно, он полгода скрывался на территории ЛНР и ДНР.

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