«Недоговороспособный персонаж», или как Пашинян спорил с Алиевым на глазах у Путина

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Азербайджана и Армении по урегулированию карабахского конфликта пройдет в Москве. Профильные вице-премьеры государств встретятся на следующей неделе, искусственных препятствий на рабочем уровне возникнуть не должно. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они соберутся в Москве и будут дошлифовывать те вопросы, по которым есть принципиальное понимание, как их решать, но нужно еще договориться по деталям», — подчеркнул представитель Кремля.
В то же время до сих пор остается неизвестным, когда Баку и Ереван смогут подписать мирный договор, добавил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, сейчас не стоит задача финализировать все договоренности.
«Хотя, как говорилось вчера на встрече [лидеров трех стран], сейчас во многом поменялись обстоятельства, и фактически, концептуально эти поменявшиеся обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора», — допустил Песков.
Мир за 20 минут
В четверг, 25 мая, в Кремле прошла трехсторонняя встреча лидеров России Владимира Путина, Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Никола Пашиняна. После беседы, которая продлилась чуть более 20 минут, российский президент заверил, что конфликт в Нагорном Карабахе движется к мирному урегулированию, но еще предстоит провести ряд переговоров.
«В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования. Одно из этих направлений — это работа по транспортным коммуникациям», — цитирует пресс-служба Кремля слова главы государства.
Однако при этом стороны не подписали ни одного промежуточного документа, который мог бы засвидетельствовать прогресс в карабахском вопросе. В то же время Путин анонсировал следующую встречу, где вице-премьеры трех стран снимут «не зачищенные пока» вопросы.
Как позже пояснил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, представители России, Азербайджана и Армении обсудят механизм пересечения границ между закавказскими республиками, в том числе осуществление пограничного и таможенного контроля. Он не исключил, что после этого этапа может состояться новый раунд переговоров — вновь между лидерами трех государств.
Путин успокаивал коллег
Двадцатиминутным переговорам предшествовали более продолжительные встречи в формате тет-а-тет: сначала Путин побеседовал с Алиевым, а затем — с Пашиняном. Однако наиболее интересная дискуссия разгорелась немного раньше.
Во время проведения Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе президент Азербайджана и премьер Армении повздорили прямо на глазах у коллег: Путину пришлось дипломатично разнимать политиков, но прервать диалог на повышенных тонах удалось лишь с третьего раза.
Пашинян обратил внимание на упоминание Алиевым Зангезурского коридора, который должен связать основную часть Азербайджана с Нахичеванью (азербайджанский регион на армянской территории). Пашинян напомнил, что в трехстороннем соглашении (по итогам боевых действий 2020 года) речь шла исключительно про Лачинский коридор — дорогу, которая связывает Армению с Нагорным Карабахом.
Поэтому рассуждения о других маршрутах являются «территориальными претензиями», которых, по словам Пашиняна, быть не должно. Заявление о том, что Баку и Ереван «признали территориальную целостность друг друга», стороны сделали во время ВЕЭС. Алиев специально посетил мероприятие в качестве гостя, чтобы совместно с коллегой сообщить об «историческом событии».
«Извините, конечно, но опять прозвучало в словах премьер-министра Армении обвинение. Если заметите, в моих словах ни во время выступления, ни во время реплики никаких обвинений не было. Я не могу просто это оставить без ответа», — ответил в свою очередь Алиев.
Президент Азербайджана напомнил, что Зангезурский коридор — инициатива Баку, на которую республика имела полное право и получила соответствующую поддержку от России и «других посредников, вовлеченных в процесс урегулирования». Пашинян же сказал, что «впервые об этом слышит».
«Надо очень постараться и иметь бурную фантазию, чтобы увидеть в моих словах территориальные претензии. <…> Коридор — это не посягательство, это международный термин», — резюмировал Алиев.
В терминологический спор пришлось вмешаться Путину, который указал, что гораздо важнее достичь согласия по вопросу территориальной целостности, поскольку он является «принципиальным».
«Недоговороспособный персонаж»
Комментируя прошедшую трехстороннюю встречу, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с «Политикой Сегодня» предположил, что вероятность отказа армянского премьера вести переговоры при российском посредничестве достаточно высока.
«Пашинян клонит к тому, чтобы отказаться от посредничества Москвы и вообще разорвать отношения с Москвой для того, чтобы максимально разогреть ситуацию с перспективой дестабилизации и нового конфликта», — выразил уверенность политолог.
Сейчас ситуация стала более явной, ведь Пашинян оказался «недоговороспособным персонажем», убежден Коровин. По его мнению, армянский премьер может «обещать все что угодно», поэтому подписание договоров больше не имеет особого значения. Не исключено, что в скором времени Ереван станет для России своеобразной «точкой нестабильности» в контексте «геополитического дискомфорта».
Причем не последнюю роль в этом процессе сыграет Запад, в направлении которого Армения постепенно переориентирует свой политический вектор. Об этом свидетельствуют, к примеру, недавние выпады Пашиняна в сторону Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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