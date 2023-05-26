«Недоговороспособный персонаж», или как Пашинян спорил с Алиевым на глазах у Путина

Поэтому рассуждения о других маршрутах являются «территориальными претензиями», которых, по словам Пашиняна, быть не должно. Заявление о том, что Баку и Ереван «признали территориальную целостность друг друга», стороны сделали во время ВЕЭС. Алиев специально посетил мероприятие в качестве гостя, чтобы совместно с коллегой сообщить об «историческом событии».