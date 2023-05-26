Актер Валерий Баринов сообщил, что получал угрозы с Украины задолго до начала СВО

Народный артист России Валерий Баринов сообщил, что давно получает угрозы в свой адрес со стороны украинцев. По его словам, критика обрушилась задолго до начала спецоперации России.
Для примера актер рассказал о своей поездке в Киев на фоне роста популярности сериала «Кадетство». В эфире одного из местных телеканалов ведущая начала задавать русофобские вопросы, чем вывела Баринова из себя. С тех пор, признался артист «Аргументам и Фактам», угрозы поступают регулярно.
Украинские недоброжелатели обещали найти семью актера, называли адрес его квартиры. По словам собеседника издания, каждый звонок заставлял вздрагивать из-за опасений за собственную семью.