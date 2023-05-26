Актер Валерий Баринов сообщил, что получал угрозы с Украины задолго до начала СВО

Для примера актер рассказал о своей поездке в Киев на фоне роста популярности сериала «Кадетство». В эфире одного из местных телеканалов ведущая начала задавать русофобские вопросы, чем вывела Баринова из себя. С тех пор, признался артист «Аргументам и Фактам», угрозы поступают регулярно.