Киевский режим рискует остаться без помощи Запада, если будет поддерживать диверсантов, которые атакуют российскую территорию. Об этом предупредил Андреас Клут, аналитик издания Bloomberg.
Он отметил, что вся поддержка со стороны НАТО базируется на оборонительных действиях Украины.
«Больше всего на Западе опасаются, что НАТО может быть втянута в настоящий конфликт с Россией, который может перерасти в третью мировую войну», — заявил Клут.
Поддержкой антироссийских диверсантов и стремлением перенести боевые действия на территорию РФ украинские власти могут вынудить Запад прекратить помогать ВСУ, что станет для Киева настоящей катастрофой, резюмировал обозреватель Bloomberg.