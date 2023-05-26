Песков заявил об открытости Путина к переговорам с канцлером Германии Шольцем

Немецкая сторона пока не предлагала провести телефонные переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, глава немецкого правительства еще не звонил Путину. Однако президент РФ по-прежнему остается открытым для диалога.
«Пока не звонил, какой-то информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор, я не имею», — подчеркнул Песков в рамках брифинга.
Ранее сообщалось, что Олаф Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в «подходящее время».