Ученые предупредили человечество о грядущих бунтах, засухе и голоде

Речь идет о феномене Эль-Ниньо в Тихом океане. Теплые массы воды продвигаются по экватору с запада на восток и упираются в Южную Америку, что грозит глобальными изменениями климата. Эль-Ниньо оказывает наибольшее влияние на экваториальные и субэкваториальные регионы, пишет «Царьград».