Ученые предупредили человечество о грядущих бунтах, засухе и голоде

Весной 2023 года спутник Sentinel-6 зафиксировал предвестник масштабного явления, которое грозит опасными последствиями для всей Земли.
Речь идет о феномене Эль-Ниньо в Тихом океане. Теплые массы воды продвигаются по экватору с запада на восток и упираются в Южную Америку, что грозит глобальными изменениями климата. Эль-Ниньо оказывает наибольшее влияние на экваториальные и субэкваториальные регионы, пишет «Царьград».
Явление провоцирует сильнейшую засуху и голод, во многом с этим связаны бунты. В средних широтах отклик Эль-Ниньо не такой сильный, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.