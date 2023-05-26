Опрос ВЦИОМ: Путину доверяют 80% российских граждан

Деятельность президента Владимира Путина одобряют более 76% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования ВЦИОМ.
Согласно полученным данным, 80% участников опроса доверяют российскому лидеру. В этой же категории высокие показатели наблюдаются у премьера РФ Михаила Мишустина. Ему доверяют 62% респондентов.
Плюс ко всему деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 76,5% россиян. Работу главы правительства положительно оценили 52,3% опрошенных граждан.
Опрос Фонда «Общественное мнение» ранее показал, что 79% российских граждан доверяют Владимиру Путину.