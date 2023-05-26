Дугин узнал о главном секрете США на фоне призывов Вашингтона «изолировать» Россию

Эксперт узнал о главном секрете США на фоне призывов Вашингтона «изолировать» Россию. По словам Дугина, крупнейшие страны мира не поддерживают политику Вашингтона против Москвы. Однако самое интересное разворачивается внутри американского государства, отметил философ и дал честный ответ на вопрос о большом секрете США.