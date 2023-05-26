Дугин узнал о главном секрете США на фоне призывов Вашингтона «изолировать» Россию

Американские элиты, которые претендуют на глобальное доминирование, не обладают полноценной легитимностью в Соединенных Штатах. Об этом заявил философ Александр Дугин.
Эксперт узнал о главном секрете США на фоне призывов Вашингтона «изолировать» Россию. По словам Дугина, крупнейшие страны мира не поддерживают политику Вашингтона против Москвы. Однако самое интересное разворачивается внутри американского государства, отметил философ и дал честный ответ на вопрос о большом секрете США.
«То есть сейчас политики говорят даже не от лица Америки. Их позиция — это позиция едва ли половины населения. А уж записывать себе в поддержку весь мир тем более не надо. Если убрать еще и левых сторонников демократов, тогда выйдет, что говорят лица одной четверти Америки. И эта одна четверть Америки, представляющая собой глобалистскую элиту с довольно разветвлённой системой в других, незападных элитах, настаивает на изоляции России и рапортует об исполнении задачи», — привели слова Дугина на сайте «Царьграда».
Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что США хотят развернуть на Украине «корейский сценарий». В таком случае западные войска окажутся близко к границам России.