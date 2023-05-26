Создание аналогов иранских ракет: выход из ДРСМД развязал России руки

Военный эксперт добавил, что Россия тоже располагает оружием такого типа — его разработка началась после выхода страны из ДРСМД в 2019 году. Впрочем, тогда президент РФ Владимир Путин четко дал понять, что Москва не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока в том или ином регионе мира не появятся аналогичные ударные системы американского производства.