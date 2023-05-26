Создание аналогов иранских ракет: выход из ДРСМД развязал России руки

После выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия начала разработку снарядов соответствующего типа, которые по своим характеристикам сравнимы с новым оружием Ирана. Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Так собеседник издания отреагировал на появление у Тегерана новейшей стратегической баллистической ракеты семейства «Хорремшехр», которая получила название «Хайбар». Накануне ее официально представило Минобороны Ирана, отметив среди особенностей данного оружия невосприимчивость к атакам РЭБ и системе ПВО противника.
«На пути совершенствования ракетных возможностей Исламской Республики Иран сегодня мы представили стратегическую баллистическую ракету "Хорремшехр-4", которая является модернизацией предыдущих ракет», — цитирует агентство IRNA слова министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана бригадного генерала Мохаммада Реза Аштиани.
Как добавил Аштиани, ракета «Хайбар» также способна использовать различные типы боеголовок, отличается высоким уровнем мобильности и требует небольшого времени для подготовки к работе. Дальность ее полета составляет 2 тыс. километров, а максимальная масса боеголовки может достигать 1,5 тыс. килограммов.
«Ракета средней дальности с дальностью полета 2000 километров. Снаряжена обычной боевой частью, но при желании можно и оснастить специальной. Но так как Иран еще не анонсировал, что собирается создавать ядерное оружие, то эта ракета средней дальности», — оценил характеристики новейшей ракеты Леонков.
Военный эксперт добавил, что Россия тоже располагает оружием такого типа — его разработка началась после выхода страны из ДРСМД в 2019 году. Впрочем, тогда президент РФ Владимир Путин четко дал понять, что Москва не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока в том или ином регионе мира не появятся аналогичные ударные системы американского производства.
«Только наши ракеты будут работать на более современных принципах», — резюмировал Леонков.
Ранее Совет Федерации РФ принял закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который был подписан в 1990 году в Париже. Вице-спикер верхней палаты Константин Косачев объяснил это тем, что соглашение на текущий момент утратило свою актуальность.