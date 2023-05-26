Коротченко назвал организатора нападения украинских диверсантов на Белгородскую область

За нападением крупной группы диверсантов на Белгородскую область может стоять глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Об этом сообщил полковник запаса Игорь Коротченко.
Автомобильная и бронированная техника была предоставлена членам ДРГ по линии Главного управления разведки ВСУ, отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью URA.RU.
«Именно военная разведка Украины готовила эту террористическую операцию, а то, что они запустили ее под чужим флагом — не первая и не последняя такая ситуация», — отметил аналитик.
Коротченко пояснил, что личное участие Буданова в подготовке и организации диверсионных нападений на российскую территорию подтверждается многочисленными фактами.