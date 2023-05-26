Цензура Google заставляет молчать неугодных и манипулирует детьми – Гарвард

Google оказывает влияние на население всего мира в интересах Демпартии. Информация из консервативных и прочих «неугодных» источников, включая российские или пророссийские, пессимизируется в лентах соцсетей и новостях Google. А 96% предлагаемых зрителям видеороликов на YouTube (принадлежит Google) поступает из либеральных источников. 76% роликов со взрослым контентом, пропагандирующих «правильную» либеральную повестку, компания разрешает показывать детям без предупреждения «18+».

