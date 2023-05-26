Цензура Google заставляет молчать неугодных и манипулирует детьми – Гарвард

Корпорация Google использует свою монополию для подавления неугодных консервативных мнений и возвышения «либеральных ценностей» – самый популярный поисковик в мире оказывает влияние даже на выборы. Об этом заявил исследователь из Гарвардского университета Роберт Эпштейн.
Не секрет, что ключевые руководители Google поддерживают Демпартию США наряду с руководством Twitter и Facebook* (принадлежит компании Meta✱, признанной экстремистской в РФ). Интернет-гиганты блокировали аккаунты Дональда Трампа, главного соперника действующего президента США Джо Байдена, а также мешали распространению компрометирующей информации о сыне последнего – Хантере Байдене, замешанном в коррупционном скандале на Украине и известного своим глубоко порочным образом жизни.
Google оказывает влияние на население всего мира в интересах Демпартии. Информация из консервативных и прочих «неугодных» источников, включая российские или пророссийские, пессимизируется в лентах соцсетей и новостях Google. А 96% предлагаемых зрителям видеороликов на YouTube (принадлежит Google) поступает из либеральных источников. 76% роликов со взрослым контентом, пропагандирующих «правильную» либеральную повестку, компания разрешает показывать детям без предупреждения «18+».
«Вот насколько агрессивно они [руководители Google] влияют на детей. Потому что они считают себя богами. И никто никогда не привлекал их к ответственности», – отмечает доктор Эпштейн в комментарии New York Post.
Примечательно, что Google связан с Демпартией в том числе и финансово – интернет-гигант стал крупнейшим спонсором президентской кампании Хиллари Клинтон. Эта информация стала известна благодаря электронным письмам Клинтон, опубликованным Wikileaks.
Основатель Google, уроженец Москвы Сергей Брин, называл сторонников Трампа «экстремистами» и заявлял, что победа республиканца на выборах 2016 года «противоречит многим ценностям Google».
«Нет никаких сомнений в том, что культура Google маниакально либеральна и что руководители Google продемонстрировали готовность использовать мощь своих алгоритмов для вмешательства в выборы, чтобы массово изменить мнение избирателей», – констатируют журналисты New York Post.
Ранее сообщалось, что российское правительство не планирует блокировать YouTube в России.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму