Концерн «Калашников»: на вооружение ВС РФ принята снайперская винтовка Чукавина

На вооружение российской армии принята снайперская винтовка Чукавина (СВЧ). Об этом рассказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников.
По его словам, российские конструкторы получают положительные отзывы от бойцов ВС РФ, применявших винтовку Чукавина в зоне проведения спецоперации.
Отмечается, что СВЧ создавалась конструкторами концерна «Калашников» для поражения одиночных целей первым выстрелом на дальности до одного километра. При эксплуатации винтовки можно использовать боеприпасы, как российского, так и натовского производства.
Предполагается, что со временем СВЧ заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова, которая была принята на вооружение еще в 1963 году.