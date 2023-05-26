«Забирайте ее целиком»: немцы отреагировали на слова Медведева об исчезновении Украины

Немецкие читатели издания Die Welt высказались относительно будущего Украины после слов зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможном исчезновении страны.
Пользователи Сети выступили против перехода подконтрольной Киеву территории под юрисдикцию стран Европы. Юзеры считают, что такие процессы могут посеять раздор в регионе.
«О нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте ее целиком!» — не без иронии отметил Anders A.
Следующий комментатор напомнил, что если бы Польша захватила западную часть Украины, то эти территории пришлось бы передать Германии.
«Да ничего теперь не остается кроме как разделить Украину и создать буферную зону к НАТО» — подчеркнул юзер под ником Dirk D.
Ранее сообщалось, что Медведев допустил исчезновение Украины в процессе разделения страны между Россией и Евросоюзом после спецоперации.