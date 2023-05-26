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Таджикистан попросил главу МВД РФ расследовать избиение мигрантов в Комсомольске-на-Амуре

Происшествия
Таджикистан попросил главу МВД РФ расследовать избиение мигрантов в Комсомольске-на-Амуре

Таджикистан обратился с просьбой к главе МВД Владимиру Колокольцеву расследовать избиение мигрантов в Комсомольске-на-Амуре, передает РБК.

Инцидент произошел 19 мая. Силовики провели рейд в общежитии, в ходе которого пострадали более 100 таджикских студентов и мигрантов.

По предварительным данным, сотрудники ОМОН вместе с ФСБ отключили камеры наблюдения и жестоко избили молодых людей, которые ни в чем не были виноваты.

У пострадавших изъяли документы и телефоны, после чего доставили в следственный изолятор.

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