Экс-советник Пентагона Макгрегор раскрыл план США по превращению Украины в Корею

В беседе с журналистом Стивеном Гарднером американский полковник отметил, что Вашингтон сейчас пытается заморозить украинский конфликт. Белому дому это необходимо для расширения своего военного присутствия в регионе рядом с Россией, однако Москва не позволит США реализовать этот сценарий.