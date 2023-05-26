Экс-советник Пентагона Макгрегор раскрыл план США по превращению Украины в Корею

Власти США хотят разделить Украину на два разных государства, как это произошло с Кореей. Об этом заявил бывший советник начальника Пентагона Дуглас Макгрегор.
В беседе с журналистом Стивеном Гарднером американский полковник отметил, что Вашингтон сейчас пытается заморозить украинский конфликт. Белому дому это необходимо для расширения своего военного присутствия в регионе рядом с Россией, однако Москва не позволит США реализовать этот сценарий.
«Люди в Вашингтоне хотят превратить Украину в Корею, создать демилитаризованную зону и разместить свои войска в Западной Украине», — подчеркнул Макгрегор.
В Минобороны России ранее заявили, что Соединенные Штаты рассматривали Украину в качестве плацдарма для контингентов НАТО.