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Экс-советник Пентагона Макгрегор раскрыл план США по превращению Украины в Корею

Политика
Экс-советник Пентагона Макгрегор раскрыл план США по превращению Украины в Корею

Власти США хотят разделить Украину на два разных государства, как это произошло с Кореей. Об этом заявил бывший советник начальника Пентагона Дуглас Макгрегор.

В беседе с журналистом Стивеном Гарднером американский полковник отметил, что Вашингтон сейчас пытается заморозить украинский конфликт. Белому дому это необходимо для расширения своего военного присутствия в регионе рядом с Россией, однако Москва не позволит США реализовать этот сценарий.

«Люди в Вашингтоне хотят превратить Украину в Корею, создать демилитаризованную зону и разместить свои войска в Западной Украине», — подчеркнул Макгрегор.

В Минобороны России ранее заявили, что Соединенные Штаты рассматривали Украину в качестве плацдарма для контингентов НАТО.

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