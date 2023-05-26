Медведев: новый запуск печатного станка спасет американскую экономику от обвала

Впрочем, Вашингтон не допустит своей неплатежеспособности, в очередной раз начав печатать деньги. Этот процесс уже не остановить, но никто не знает, как на это отреагирует мировая экономика. Глобальная финансовая система, возможно, еще съест американский госдолг в размере 30 трлн долларов, но не справится с 50 трлн, и вот тогда случится обвал, указал Медведев.